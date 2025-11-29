GP Qatar F1, George Russell: “McLaren são muito rápidos”
George Russell rubricou uma sólida na corrda Sprint do Qatar. Uma boa largada e apesar da pressão inicial de Lando Norris, manteve-se na vice-liderança da corrida que não largou de início ao fim.
Russell considerou que fez uma boa prova e, olhando à valia dos McLaren, ficou satisfeito pelo segundo posto, especialmente depois de duas últimas voltas em que já se viu em apuros para manter o ritmo, numa pista que aprecia:
“Foi uma boa corrida, bom terminar em 2º. Obviamente, sabemos que estes rapazes da McLaren são muito rápidos, mas as duas últimas voltas foram uma verdadeira luta. Esta pista é muito rápida, uma das mais divertidas de conduzir, e é brutal com os pneus e os carros. Feliz por terminar com a vitória.”
