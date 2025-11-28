GP Qatar F1: desclassificações da McLaren baralham contas do título

A época já estava ao rubro, mas o desfecho do Grande Prémio de Las Vegas levou a novela do título a outro patamar. A vitória de Max Verstappen mantivera viva uma luta a três pelo Campeonato do Mundo de Pilotos, antes do Qatar, mas o choque chegou depois: ambos os McLaren foram desclassificados por incumprimento técnico relacionado com o desgaste da prancha sob o fundo do carro.

A FIA sublinhou que não viu intenção de contornar o regulamento, apontando antes para condições de pista invulgares – frio, baixo nível de aderência nos treinos e chuva na qualificação – como causa provável.

Não é um caso isolado: em 2025 já Lewis Hamilton, ao volante de um Ferrari na China, e Nico Hülkenberg, num Sauber no Bahrein, tinham sido excluídos pelas mesmas razões, repetindo um cenário que já em 2023 apanhara Hamilton e Charles Leclerc.

Com os monolugares de efeito de solo a funcionarem melhor com alturas ao solo mais baixas, a fronteira entre desempenho máximo e desgaste excessivo tem-se revelado particularmente sensível.

A ausência de explicações adicionais públicas da McLaren para lá do comunicado pós-corrida e o impacto direto nas contas do campeonato garantem que o tema seguirá no centro da discussão à chegada ao Qatar, alimentando o debate sobre o equilíbrio entre exploração técnica e rigor regulamentar.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA