GP Qatar F1, Corrida Sprint: Oscar Piastri regressa aos triunfos

Depois de uma fase difícil que começou em Baku, Oscar Piastri regressou às boas exibições, vencendo a Corrida Sprint de forma imperial, sem nunca ser incomodado. Para comprovar a qualidade da sua exibição, fez uma das melhores voltas da corrida, apenas superado pelos pilotos que colocaram pneus macios já perto do final.

George Russell ficou em segundo lugar, a uma distância não muito grande, mas confortável de Lando Norris, que fechou o pódio desta Sprint, depois de uma primeira metade de corrida sob pressão. Max Verstappen atacou de forma decidida Norris, mas continuou a sofrer com as oscilações que terão afetado a performance do seu carro. Na segunda metade da corrida, o ritmo caiu significativamente e nunca mais foi ameaça.

Yuki Tsunoda terminou em quinto (penalizado por exceder os limites de pista), seguido de Kimi Antonelli (também penalizado com cinco segundos por exceder os limites de pista), Fernando Alonso e Carlos Sainz, que completou o top 8.

O filme da Sprint

Com o sol a esconder-se, céu limpo e 0% de probabilidade de chuva, pilotos e equipas prepararam-se para a corrida sprint no Qatar. A temperatura do ar era de 25 °C e a pista estava nos 31,5 °C, com 49% de humidade.

Oscar Piastri largava da pole, com a companhia de George Russell na primeira linha. Lando Norris e Fernando Alonso ocupavam a segunda linha, com a terceira linha 100% Red Bull com Yuki Tsunoda em quinto e Max Verstappen em sexto.

Apenas 16 carros estava na grelha, com a dupla da Alpine, Lance Stroll e Lewis Hamilton a largarem da via da boxes, depois de alterações em condições de parque fechado (em buscar de melhores compromissos de afinação).

Os pneus médios foram a opção para a maioria da grelha para esta corrida de 19 voltas.

Piastri largou bem e manteve-se na frente, com Russell atrás de si, sob ataque de Norris que manteve a terceira posição, pressionado por Tsunoda e Verstappen, com o neerlandês a passar facilmente pelo seu colega de equipa, com a mira apontada ao McLaren de Norris.

Charles Leclerc caiu quatro posições, com uma ligeira saída de pista, ficando na 13ª posição. Na frente, Piastri afastava-se de Russell, enquanto Verstappen começava a atacar Norris.

A diferença entre Norris e Verstappen estabilizou com a ajuda do DRS, uma vez que o britânico aproximou-se de Russell. Verstappen queixava-se de muito “propoising” mas isso não o impedia de se manter próximo do #4 da McLaren. As oscilações no Red Bull levaram ao afastamento de Norris que, em duas voltas, ganhou 1,5 segundos a Verstappen.

As posições não se alteravam, mas as últimas voltas foram recheadas de saídas de pista, como o caso de Alonso que com uma ligeira saída abriu a porta a Kimi Antonelli que não enjeitou a oferta. Tsunoda também foi apanhado e à quarta saída de pista foi penalizado com cinco segundos.

Na volta 14, Lance Stroll entrou nas boxes para colocar pneus macios. Na frente do pelotão, Piastri geria a corrida sem problema, com Norris a tentar aproximar-se de Russell. Já Verstappen estava demasiado longe, a quase 4 segundos de Norris. A duas voltas do fim, Gasly e Colapinto entraram também para colocar pneus macios, um ensaio final antes da qualificação de mais logo.

A corrida chegou ao fim pouco depois e Oscar Piastri confirmou a vitória, com Russell e Norris no top 3.