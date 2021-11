GP Qatar, F1: Christian Horner pediu desculpa aos comissários de pista | AutoSport

Christian Horner escapou das críticas lançadas após a penalização de Max Verstappen antes da corrida do GP do Qatar, com um aviso dos comissários da FIA, que aceitaram o pedido de desculpas do responsável da Red Bull.

Pode ler-se no comunicado da FIA, que “os comissários ouviram do Diretor de Equipa (Christian Horner). Ele explicou que a sua reação foi feita sob a pressão da competição na sequência da sanção imposta ao piloto do carro 33. Os comissários explicaram que o “marshal” em questão estava a fazer o seu trabalho precisamente da forma prescrita no Código Desportivo Internacional. O Sr. Horner ofereceu-se para pedir desculpa ao “marshal” em questão e para explicar aos meios de comunicação social que ele não quis ofender. Também se ofereceu para participar no Programa FIA International Stewards de 2022 no início de Fevereiro. Os comissários aceitam sem reservas a oferta do Sr. Horner”.

Depois da reunião com os comissários da FIA, Horner falou novamente à Sky e disse que tinha pedido desculpa pelos seus comentários, insistindo que estava frustrado na altura com a situação e que não pretendia depreciar o bom trabalho dos marshals.“Alguns comentários foram feitos na nossa entrevista anterior quando me perguntou sobre os marshals e eu gostaria de deixar claro que os marshals fazem um trabalho maravilhoso, maravilhoso, e são voluntários – eles fazem um grande trabalho”, disse Horner ao canal britânico. “A minha frustração naquilo que expressei anteriormente não foi nos marshals, foi numa circunstância e por isso, se alguma ofensa foi tomada por algum indivíduo, então obviamente que peço desculpa por isso”.