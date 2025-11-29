GP Qatar F1, Charles Leclerc: “Fim de semana incrivelmente difícil”

Charles Leclerc atravessa um fim de semana particularmente complicado, marcado por falta de equilíbrio no Ferrari e por uma sensação constante de que o carro não lhe permite lutar pelos lugares que ambiciona. Apesar de todo o esforço, o monegasco ficou-se por um modesto décimo lugar, resultado que acentua a frustração num momento em que a equipa procura respostas e rendimento.

Leclerc descreve um monolugar difícil de pilotar em todas as fases das curvas, com comportamentos contraditórios que minam a confiança e tornam cada volta um exercício de sobrevivência. Mesmo quando arrisca ao máximo, a recompensa em termos de tempo por volta é escassa, o que reforça a ideia de que o problema está na performance pura do carro e não tanto na execução do piloto.

“Há um pouco de tudo, infelizmente. Há subviragem a meio de curva, há sobreviragem na entrada e na saída. Tem sido um fim de semana de corrida incrivelmente difícil só para conduzir e manter o carro em pista. É frustrante ver que, mesmo com risco máximo, uma boa volta ainda só nos dá um décimo lugar e nada melhor.”

Sobre o facto de Hamilton dizer que o carro parecia melhor do que na Sprint, mas que o ritmo simplesmente não estava lá, Leclerc respondeu:

“Concordo com a sensação do Lewis. O carro parece bastante aceitável, não dá a sensação de estar assim tão fora de ritmo, mas quando olhamos para os tempos estamos muito, muito, muito longe. É simplesmente a performance do carro neste momento, não estamos onde queremos estar. Mudei bastante coisa no carro desde ontem, mas não consegui extrair mais.”