GP Qatar F1, Charles Leclerc e a luta com a McLaren: “Vai ser disputado e é emocionante”

Charles Leclerc mostrou-se muito satisfeito com o segundo lugar conquistado, apesar das dificuldades enfrentadas pela Ferrari. A disputa com a McLaren pelo segundo lugar no campeonato de construtores está acirrada e vai decidir-se na última corrida. Leclerc mostra-se otimista e determinado a conquistar o melhor resultado possível para a equipa: “Estou muito feliz. “Honestamente, assinava imediatamente um papel que me dissesse que teríamos terminado em segundo numa pista como esta, depois de um fim de semana como este, porque as caraterísticas do nosso carro não se adaptam muito bem a esta pista.

“Sabíamos que ia ser um fim de semana muito difícil em comparação com a McLaren, mas acabámos por conseguir tirar-lhes alguns pontos, pelo que a luta vai durar até à última corrida, em Abu Dhabi, na próxima semana.”

“É difícil saber [quão rápida será a Ferrari]. Estamos todos muito próximos. Vai ser muito disputado, mas é emocionante. Vinte e um pontos ainda é muito, mas tudo é possível e vamos dar o nosso melhor.”