GP Qatar F1: Carlos Sainz também foi convocado pelos comissários | AutoSport

Se na luta pelo título, a possível penalização de Max Verstappen por desrespeito das duplas bandeiras amarelas pode provocar uma cambalhota nas contas, também na luta pelo terceiro lugar as bandeiras amarelas podem dar que falar.

Tal como Verstappen, Carlos Sainz foi convocado pelos comissários por alegadamente também ter desrespeitado as bandeiras amarelas (Verstappen foi convocado por desrespeitar duplas bandeiras amarelas). Os comissários continuam com muito trabalho e este incidente das bandeiras amarelas pode dar ainda mais dores de cabeça. No caso de Sainz ser penalizado, tal pode beneficiar a McLaren, pois com Leclerc fora do top 10 na grelha de amanhã e com a possível penalização de Sainz, a equipa de Woking poderá recuperar alguns pontos face à Ferrari que tem agora 31.5 pontos de vantagem para a McLaren.