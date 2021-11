GP Qatar, F1: Carlos Sainz sem penalização | AutoSport

Carlos Sainz foi o único dos 3 pilotos ouvidos pelos comissários do GP do Qatar, que não foi penalizado por causa das bandeiras amarelas mostradas depois de Pierre Gasly ter ficado parado na reta da meta com um furo no pneu dianteiro direito. O piloto espanhol terá diminuído a velocidade, mesmo sem ter notado nas bandeiras amarelas, mas depois de ter visto o AT02 parado em pista. “O piloto declarou que embora não tenha visto a bandeira amarela, viu que o Carro 10 estava parado à direita da reta da meta e, portanto, assumiu que havia a probabilidade de ter entrado numa zona de bandeira amarela, pelo que fez uma redução significativa da velocidade no mini setor relevante”, lê-se na comunicação publicada pelos comissários.