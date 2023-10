GP Qatar F1, Carlos Sainz: “a temperatura da pista baixou e não consegui encontrar aderência” | AutoSport

Carlos Sainz não ficou surpreendido por ter sido eliminado na Q2 da qualificação para o Grande Prémio do Qatar, devido aos problemas que enfrentou com o comportamento do seu carro. O espanhol não conseguiu entrar no Q3 na qualificação e vai partir da 12º no domingo. Charles Leclerc conseguiu entrar na Q3, mas não foi além do quinto lugar: “Tive uma qualificação muito difícil, desde o início. Estava a ‘lutar’ com o equilíbrio do carro, a traseira estava muito, muito solta, enquanto no TL1 consegui ‘ligar’ os pneus e obter uma boa aderência nesta nova superfície, mas quando a [temperatura] da pista baixou esta tarde, não consegui encontrar qualquer aderência, pelo que tive muitas dificuldades. Não estou surpreendido por ficar na Q2. Espero que possamos dar a volta à situação no Sprint e ter um sábado melhor. Mas, definitivamente, o domingo vai ser complicado, partindo de tão longe numa pista difícil de ultrapassar.