GP Qatar F1: Cansaço dos pilotos pode ser fator na corrida

Há um ano, esta corrida realizou-se em outubro e proporcionou condições particularmente difíceis para os pilotos.

A duração máxima dos stints significou que a corrida esteve perto do ritmo mais rápido possível, uma vez que os pilotos tiveram de se preocupar muito menos com a vida útil dos pneus, mas foram as temperaturas mais elevadas e a humidade que realmente testaram os pilotos ao volante e lhes causaram imensas dificuldades.

Logan Sargeant, por exemplo, teve de se retirar da corrida, e vários pilotos precisaram de cuidados após a bandeira axadrezada, devido à desidratação e à exaustão. Como resultado, foi imediatamente descrita como a corrida mais difícil do calendário.

Este ano, o tempo está muito mais fresco e é o vento que está a constituir um desafio. No entanto, os tempos por volta são muito mais rápidos nestas condições, o que está a contribuir para mais um fim de semana também muito físico. “Foi difícil”, disse Lando Norris. “O meu pescoço não está muito feliz, por isso, sim, vai ser uma corrida difícil. Estas condições frias, com o vento, levam a uma corrida muito mais rápida do que no ano passado. E é ainda mais física, o que não pensei que fosse possível. Por isso, é complicado, mas é um desafio que temos de enfrentar.”

Hoje na corrida, poderá ser a sobrevivência do mais forte…