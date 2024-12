GP Qatar F1: Boa pista, mas má para ultrapassar…

Com mais pontos em jogo na corrida de hoje, é provável que as lutas sejam ainda mais intensas e os pilotos saberão que têm de aproveitar qualquer oportunidade para tentar fazer uma manobra. Esta é normalmente uma receita para incidentes…

Lewis Hamilton e Charles Leclerc andaram lado a lado durante várias curvas numa batalha emocionante, muitas vezes a poucos centímetros de distância, numa demonstração de como é preciso ser robusto para fazer uma manobra resultar. A curva 1 oferece uma boa aderência tanto no interior como no exterior da curva, pelo que a simples passagem por dentro não torna a ultrapassagem uma formalidade.

O principal local de ultrapassagem é na Curva 1, e uma zona DRS mais curta este ano foi concebida para evitar que as manobras sejam demasiado fáceis em linha reta, com os carros já chegam a uma velocidade elevada à reta. Provou ser um bom equilíbrio no Sprint, quando um carro que seguia atrás podia fazer uma boa corrida usando o DRS, mas teria dificuldade em ultrapassar se o carro que queria atacar também estivesse a apanhar DRS.

Os pilotos têm sido quase unânimes em expressar o seu agrado pelo Circuito Internacional de Lusail – com as suas curvas de alta velocidade e fluxo arrebatador – ao longo de uma volta, mas a corrida Sprint mostrou o desafio de um traçado deste tipo quando se trata de tentar ultrapassar.

