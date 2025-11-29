GP Qatar F1: Alex Albon eliminado na Q2
Oscar Piastri mantém o ritmo elevado e foi o mais rápido na Q2, com Norris a enfrentar mais um momento de pressão, com a sua primeira volta a ser anulada. Charles Leclerc foi apenas nono, com a Ferrari muito longe das referências. Pierre Gasly é a surpresa desta Q2, garantindo uma vaga na Q3.
Max Verstappen começou com uma volta a meio gás para preparar a sua volta lançada, enquanto Oliver Bearman começava no topo da tabela, com um tempo no segundo 20. Mas a segunda volta lançada de Verstappen já dava um tempo mais perto do esperado, ficando a 0.142 seg. do segundo 19.
Piastri is setting the pace early in Q2 🔥
He's P1 by a margin, nearly half a second faster than Verstappen 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/RMx8MwIyir
— Formula 1 (@F1) November 29, 2025
Oscar Piastri, com uma excelente primeira volta, confirmou a entrada no segundo 19, com pneus usados, enquanto Lando Norris (pneus usados) fez o terceiro tempo, mas viu o seu tempo ser apagado por exceder os limites de pista. Charles Leclerc, com pneus novos, não conseguia fazer melhor que o 10º tempo e a Ferrari continuava em apuros.
A cinco minutos do fim, Piastri liderava, seguido de Verstappen, Sainz, Hadjar e Alonso. Na zona de eliminação encontrávamos Liam Lawson, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Leclerc e Norris.
Norris regressou rapidamente à pista com pneus novos para tentar fazer a sua volta rápida e conseguiu o segundo tempo, enquanto Piastri não conseguiu melhorar o seu tempo. No final da sessão, Piastri ficou com o melhor registo (1:19.868), seguido de Norris, Verstappen, Antonelli, Russell, Alonso, Sainz, Gasly, Leclerc e Hadjar.
Eram eliminados na Q2 Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Alex Albon.
