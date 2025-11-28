GP Qatar de F1: McLaren domina TL1, Red Bull, Ferrari e Mercedes com problemas
Oscar Piastri liderou a primeira sessão de treinos livres (TL1) no Circuito Internacional de Lusail, no penúltimo Grande Prémio da temporada 2025 de Fórmula 1, com um registo de 1m20.924s nos pneus macios – apenas quatro décimas abaixo da pole de 2024.
Lando Norris, líder do campeonato com 24 pontos de margem sobre Piastri e Verstappen, ficou a 0.058s do australiano, mas abortou uma última tentativa ao sair largo numa curva. Fernando Alonso (Aston Martin) surpreendeu ao conseguir o terceiro lugar da sessão, enquanto Red Bull, Ferrari e Mercedes tiveram alguns problemas com Max Verstappen (Red Bull) apenas em sexto a 0.580s da frente, o melhor Ferrari foi o de Charles Leclerc em oitavo a 0.744s e Kimi Antonelli foi décimo com o Mercedes, a 0.774s da frente. É cedo para tirar conclusões, mas é sempre melhor começar bem o fim de semana.
A sessão, disputada ao anoitecer sob luzes artificiais, começou com George Russell no topo nos pneus duros (1m22.165s), seguido de perto por Max Verstappen, que se queixou de direção instável, mudanças de caixa de velocidades e pneus dianteiros degradados. “A direção está estranha de repente”, disse no rádio o neerlandês, que saiu largo numa volta rápida terminando a sessão apenas no sexto posto. Lewis Hamilton e Charles Leclerc saíram de pista, com o monegasco a reclamar falta de sensação na direção, deixando a Ferrari em nono e 13.º.
Norris, inicialmente 19.º e 1,6s atrás (“Onde encontro 1.6s?”), subiu para quarto antes dos macios, enquanto Piastri, décimo nos duros, brilhou nos pneus vermelhos. Russell completou 25 voltas longas antes de entrar nas boxes; Isack Hadjar liderou brevemente nos macios (1m21.819s). O tráfego complicou, com Verstappen a ser bloqueado por Pierre Gasly, e Oliver Bearman deslizou na gravilha numa pista escorregadia, ainda sem borracha das séries de apoio.
A McLaren mostrou superioridade nos pneus macios, mas Norris lamentou o tempo perdido. Red Bull e Ferrari precisam de afinações urgentes antes da qualificação Sprint. Norris pode selar o título no domingo. Mais logo, às 17h30, a qualificação Sprint.
Pity
28 Novembro, 2025 at 15:19
Foi apenas um treino livre mas, aparentemente, o Stella tinha razão, quando disse que os principais problemas do Piastri eram os circuitos de pouca aderência. Hoje (para já) voltou aos bons resultados.