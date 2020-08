GP Portugal: Fórmula 1 testam no AIA… em setembro

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 está previsto para o fim de semana de 23 a 25 de outubro, mas os motores dos Fórmula 1 devem fazer-se ouvir no AIA ainda em setembro. A Pirelli precisa de perceber qual poderá ser a degradação dos pneus e com isso os compostos a utilizar, as equipas têm interesse em vir buscar informação a Portugal, pois nada sabem sobre a pista no que à F1 diz respeito e por isso, depois do reasfaltamento, que está previsto para 8 e 9 de setembro, o AIA vai receber equipas de F1: “Daquilo que agora temos programado, iremos ter algumas equipas a treinar sempre depois do reasfaltamento que está previsto para 8/9 de setembro. A partir daí temos alguns dias de testes, que ainda não estão completamente fechados, mas será na janela de 10 a 17 de setembro, que teremos alguns testes com equipas de Fórmula 1” disse Paulo Pinheiro ao 16 Válvulas, acrescentando que se forem modelos deste ano só o podem fazer como filming day, pelo que o mais provável é utilizarem modelos de 2018, pois esses podem andar de maneira livre.