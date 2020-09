GP Portugal Fórmula 1: Quer ver ao vivo? Ainda há bilhetes

Se pretende assistir ao vivo ao Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 fique a saber que ainda há bilhetes. Os mais baratos esgotaram mas há ainda opções para ver ao vivo a Fórmula 1 quando visitar o nosso país. A pista deverá ter um pouco menos que metade da lotação. O Algarve continua com uma taxa de incidência da Covid-19 muito baixa, a prova irá contar com um rigoroso esquema de controlo – que ainda não está totalmente definido, embora vá ser comunicado detalhadamente, a seu tempo, mas ao que tudo indica vai ser possível ter um máximo de 42.000 espetadores, e como já referimos, ainda há bilhetes, o mesmo sucedendo com os camarotes empresariais, dos quais estarão cerca de 90% vendidos. Não há para já mais novidades quanto à possibilidade da presença de Félix da Costa num treino livre. O GT Pirelli Challenge está a juntar um plantel muito interessante, quer de carros mas também de pilotos, pelo que se está tudo a preparar para que o Grandes Prémio de Portugal de Fórmula 1 seja um grande espetáculo. Não esqueça que, um mês depois é a vez do MotoGP, nesse caso com a presença garantida de Miguel Oliveira.