GP Portugal Fórmula 1: Comunicado Oficial

Como é do conhecimento público, Portugal viu as medidas de combate à pandemia COVID-19 serem incrementadas na passada semana, por determinação governamental, tendo uma série de medidas restritivas adicionais passado a vigorar no território nacional.

Como consequência dessas novas medidas, as autoridades sanitárias e administrativas determinaram também novas limitações e proibições relativamente à presença de público no FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2020, nomeadamente uma diminuição adicional do número total de espetadores permitidos, e também a proibição total de espectadores na zona de Peão.

Perante este cenário, ao qual somos alheios, caso assim o deseje, faremos a devolução na íntegra do valor do bilhete e do custo dos portes.

Em alternativa, trabalhámos em diversas soluções para que os possuidores de bilhetes de Peão consigam, ainda assim, assistir à corrida, pelo que criámos um conjunto possibilidades. Todas as comunicações devem ser feitas por e-mail, para o seguinte endereço: [email protected] ou através do seguinte contacto telefónico (+351) 282 405 270.

Todos os espectadores da bancada peão já deverão ter recebido um email com as diretrizes e os procedimentos. Agradecemos, mais uma vez, todo o apoio que temos tido. Gostaríamos muito que o momento atual fosse outro, para que tudo pudesse decorrer de uma forma diferente, mas temos de nos adaptar às situações, conforme elas se nos deparam, e resolver as mesmas dentro das possibilidades ao nosso alcance. Muito obrigado pela vossa compreensão e as devidas desculpas pelo transtorno causado, ao qual somos alheios.