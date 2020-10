GP Portugal F1: Vitaly Petrov substituído devido à morte do pai

Infelizmente, e depois de ter sido criticada a sua nomeação para Comissário do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, por parte da FIA, Vitaly Petrov teve de ser substituído como Comissário Desportivo durante o resto do fim-de-semana de Portimão, na sequência de notícias oriundas da Rússia que dão conta da morte do pai do ex-piloto de F1. Segundo se sabe, o corpo de Alexander Petrov foi encontrado num apartamento em São Petersburgo, na Rússia, com ferimentos de arma de fogo. No momento, a principal suspeita da polícia local é a de assassinato. Bruno Correia, piloto do Safety Car da Fórmula E, e WTCR, assumirá o cargo. À família e amigos, o AutoSport apresenta as suas condolências a Vitaly Petrov.