GP Portugal F1: Vitaly Petrov estreia-se como Comissário

Vitaly Petrov será pela primeira vez comissário num GP de F1. O ex-piloto russo será assim mais uma novidade no GP de Portugal.

No painel de comissários há sempre um ex-piloto de F1 que aconselha e ajuda na tomada de decisão e na avaliação de certos incidentes em pista. Por vezes apenas pilotos com experiência em competição ao mais alto nível conseguem avaliar com mais clareza certas situações. No próximo fim de semana ser o russo a desempenhar esse papel.