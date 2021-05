GP Portugal F1: Vettel diz que Stroll tem “um carro diferente”

Sebastian Vettel continua com dificuldades em ‘andar’ com o seu Aston Martin, e neste momento, está claramente a ser batido pelo seu jovem colega de equipa, Lance Stroll. Curiosamente, o alemão disse à Sky Deutschland que Stroll está a beneficiar de uma “especificação diferente” no seu Aston Martin AMR21: “Ele tem uma especificação ligeiramente diferente este fim-de-semana e espero que ele possa dar um passo em frente com ela”, disse Vettel, não se percebendo se com isso quer explicar porque ainda não conseguiu igualar o andamento de Stroll.

A verdade é que neste momento, Stroll é o melhor piloto da equipa. Ontem, Sebastian Vettel explicou ainda que: “Não foi fácil juntar as voltas porque embora a superfície da pista tenha mais aderência do que na corrida do ano passado, ainda é bastante complicada.

As condições de vento também foram desafiantes, mas isso não nos impediu de completar muitas voltas e trabalhar no nosso programa. Cada volta é importante para compreender o carro e fazer melhorias, por isso foi positivo nesse sentido. Obter o equilíbrio certo para nos qualificarmos e assegurarmo-nos de que ‘ligamos’ as voltas amanhã é agora o foco”. 16º e 15º foi o melhor que Vettel conseguiu ontem e no terceiro treino livre as coisas estão exatamente na mesma: 16º lugar.