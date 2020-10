GP Portugal F1: Verstappen à ‘procura’ de Bottas

Depois de ter mostrado bom ritmo nas primeiras voltas, Max Verstappen não se conseguiu chegar à frente durante muito tempo. Esperava-se que com os pneus mais frescos pudesse chegar-se um pouco aos Mercedes, mas nas últimas voltas, com Valtteri Bottas a ‘perder gás’, o holandês conseguiu aproximar-se um pouco pelo que pode ainda haver luta pelo dois lugares mais baixos do pódio. bottas parece estar a reagir, mas vamos ver nas próximas voltas. O primeiro classificado, Lewis Hamilton já vai a caminho da 92ª…