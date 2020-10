GP Portugal F1, Valtteri Bottas: “Simplesmente não tive ritmo hoje”

Valtteri Bottas foi o segundo classificado do GP de Portugal. O finlandês ainda liderou a prova, mas um ataque fulgurante de Lewis Hamilton atirou o #77 para a segunda posição de onde nunca mais saiu. Eis o que disse o piloto da Mercedes na conferência de imprensa:

P: Que aderência teve no segundo lugar da grelha de hoje?

VB: Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao Lewis por este feito incrível e por fazer parte da história do automobilismo. Na verdade, alguns jornalistas perguntavam o que eu achava sobre este feito porque muitos pensaram que nunca seria possível quebrar o recorde, mas isso em si é um erro e tenho certeza de que Lewis sempre acreditou que era possível. Então, tiro-lhe o chapéu.

Do meu lado, foi uma corrida complicada. Sobre o início, definitivamente o lado direito estava bastante escorregadio, mas na verdade choveu nas primeiras voltas, então é por isso que a volta de aquecimento foi realmente má, especialmente por estarmos com os pneus médios, o aquecimento foi um pouco mais fraco do que os pilotos com o pneu macio, então acho que consegui tirar o máximo proveito deles nas primeiras voltas, mas sim, foi complicado.

Q: Nos momentos iniciais da corrida, estava muito rápido e parecia confortável. Obviamente a McLaren estava lá com Carlos Sainz, mas quando passou para a frente sentia-se sob controlo?

VB: Sim, a volta de abertura foi muito boa. Havia um pouco de chuva e alguns carros atrás com o pneu macio levaram a melhor, mas fiquei muito satisfeito por ter conseguido a liderança. Mas depois disso simplesmente perdi o ritmo hoje. Não entendo porquê, mas fiquei sem ritmo.

P: Conte-nos como foi aquela ultrapassagem do Lewis … defendeu fortemente o lado direito, mas mesmo assim o Lewis passou para a frente.

VB: Claro que tentei defender, mas com o ritmo que ele tinha, não havia nada a fazer. Como eu disse, não sei porquê, não tive o ritmo hoje. Eu estava a dar tudo mas não conseguia ir mais rápido.

Q: Ouvimos no rádio que pediu pneus macios para terminar a corrida, algo que a equipa não atendeu. Provavelmente já sabia que não iria receber esses pneus, mas era mesmo isso que queria?

VB: Sim, eu esperava estender um pouco o primeira stint e ir para os pneus macios no final, mas não acho que isso faria qualquer diferença no resultado de hoje.

Pedi o pneu macio porque pensei que seria, para mim, a melhor coisa a fazer. Algo diferente, já que a distância era muito grande naquele ponto – mas então o pneu Médio começou a funcionar. Depois começamos a ter um pouco de vibração, o que significa que os pneus vão ficar realmente acabados e sempre há o risco de falha do pneu, então o mais seguro no final foi ir para os duros apenas para ganhar os pontos. Foi assim que aconteceu hoje, mas fundamentalmente o principal problema para mim foi a falta de ritmo, que eu não entendi muito bem. Simplesmente não tive o ritmo hoje, como tenho certeza que todos puderam ver. Foi uma corrida longa e difícil sem Safety Cars nem nada.

P: Quando estava com os pneus médios, mencionou ter sentido algumas vibrações. Como esse pneu se estava a desgastar muito, houve um incidente específico que causou isso ou foi apenas o caso de não manter os pneus vivos tão bem quanto Lewis?

VB: Não bloqueei as rodas, e é bastante comum que quando um pneu começa a estar no fim de sua vida útil, começa a vibrar, então acho que foi apenas o desgaste do pneu e isso forçou-nos a parar naquele momento.

P: Na sua carreira já teve alguns recomeços e até já vimos o Valtteri 2.0, mas o resultado final parece sempre o mesmo. Como lida com alguém como Lewis? Como consegue continuar quando ele consegue levar muitas vezes a melhor, como hoje, por exemplo?

VB: É uma motivação. Para mim é … como eu disse antes, não quero nada fácil. É como tenho competido e é a minha mentalidade. Vou continuar e é uma grande motivação tentar vencê-lo. É difícil, mas sei que é possível. E se eu desistir, nunca mais será possível e esse será o maior erro. O principal é realmente dar tudo, tirar o máximo proveito de cada situação. Tenho 31 anos agora, mas ainda sinto que estou a chegar ao auge. Ainda não cheguei lá e, com sorte, em breve estarei e também sinto que ainda tenho alguns anos e vou continuar a dar tudo. Para mim é muito simples.