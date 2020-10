GP Portugal f1, Valtteri Bottas novamente o mais rápido

Valtteri Bottas foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP de Portugal, no AIA.

Foi um começo de treinos livres um pouco diferente do normal, com as equipas a testarem durante 30 minutos um protótipo de pneu para o próximo ano. Durante esses trinta minutos, muitos pilotos queixaram-se de vibrações e Romain Grosjean informou a equipa através de mensagem rádio que o sobreaquecimento e a tração na traseira do VF-20 estava melhor com o protótipo do novo pneu da Pirelli, mas que a frente do monolugar não acompanhava a traseira. Ainda acerca do teste aos pneus, Otmar Szafnauer disse na emissão da Sky que mais que qualquer dados recolhidos para a Pirelli, o melhor é que estavam a dar voltas ao traçado para o conhecer melhor. Apenas para ficar recordado, a melhor volta durante os primeiros 30 minutos da sessão pertence a Max Verstappen, com 1.21:575s.

Já com os pneus deste ano montados nos monolugares, os tempos começaram a baixar e Pierre Gasly com pneus médios marcou a melhor volta com 1.20:037s antes do tempo ter sido apagado por ultrapassar os limites da pista, algo que tem acontecido bastante à semelhança daquilo que aconteceu nos treinos livres 1.

Numa altura em que era Max Verstappen que detinha o melhor tempo por volta (1.19:033s), o monolugar de Pierre Gasly irrompeu em chamas depois do piloto da Alpha Tauri ter parado carro à saída da curva 13. Os comissários apagaram o incêndio, mas o monolugar ficou bastante danificado e esta situação originou a primeira bandeira vermelha da sessão.

A segunda bandeira vermelha foi originada pelo acidente entre Lance Stroll e Max Verstappen na curva 1. O incidente vai ser investigado, com Otmar Szafnauer a ser bastante rápido a acusar Max Verstappen de ter causado o incidente entre os dois pilotos.

Na altura, Valtteri Bottas detinha a volta mais rápida (1.21:662s) e Charles Leclerc aparecia no segundo posto com 1.22:043s.

Valtteri Bottas aparece assim, novamente no topo dos melhores tempos por volta durante os treinos livres. Desta vez seguido de Max Verstappen, que ultrapassou o melhor tempo de Charles Leclerc pouco antes da bandeira vermelha. Lando Norris, na última volta da sessão conseguiu o terceiro melhor tempo, ao completar a volta em 1.18:743s.