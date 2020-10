GP Portugal F1, Valtteri Bottas: “Não tinha ritmo e não percebo porquê”

Valtteri Bottas atirou a toalha ao chão e simplesmente aceitou que não teve ritmo para impedir o triunfo do recorde para Lewis Hamilton no GP de Portugal de Fórmula 1. O finlandês ainda liderou a corrida nas primeiras voltas, depois do inglês ter sido muito cauteloso na pista escorregadia devia a um pouco de chuva que caíra momentos antes, mas a sua liderança foi de curta duração, já que assim que Hamilton entrou no ritmo, ficando confortável com as condições da pista, ultrapassou o finlandês e desde aí Bottas mais na pode fazer, terminando a corrida a mais de 25s de Hamilton: “A primeira volta foi bastante boa, houve um pouco de chuvisco, o que a tornou um pouco complicada, fiquei bastante satisfeito por ter conseguido a liderança, mas para ser honesto, depois disso, hoje simplesmente não tinha ritmo e não percebo porquê, mas não tinha ritmo. Tentei defender, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Como eu disse, não faço ideia porque não tinha o ritmo” disse Bottas, que chegou a pedir pneus macios para o seu segundo stint, de modo a diferenciar-se de Hamilton, tal como já tinha pedido em Mugello, mas a Mercedes não fugiu do plano inicial e manteve os dois carros com pneus duros:

“Esperava prolongar um pouco mais o primeiro stint e ir para os macios no final, mas penso que não teria feito qualquer diferença para o resultado hoje”, concluiu Bottas.