GP Portugal F1: Valtteri Bottas mais rápido no TL1

Valtteri Bottas foi o mais rápido na primeira sessão de Treino Livre 1. O piloto da Mercedes fez a marca de 1:19:648, 0.025seg. à frente de Max Verstappen.

A sessão decorreu de forma calma, com a estreia de Callum Ilott pela Alfa Romeo. O piloto da Academia Ferrari deu as primeiras voltas numa sessão oficial pela equipa italiana depois de no ano passado o mau tempo ter trocado as voltas ao piloto britânico em Nurburgring.

Quanto à sessão os tempos foram baixando de forma gradual, com Valtteri Bottas a assumir o primeiro lugar da tabela durante a maior parte dos 60 minutos. Max Verstappen ficou muito perto mas as voltas que fez nunca foram perfeitas, com erros ou problemas de vibração no carro. Lewis Hamilton queixou de falta de aderência nas primeiras voltas, o que estaria relacionado com a temperatura ainda baixa da pista. Ainda se aproximou do topo da tabela mas não chegou a fazer melhor que o colega de equipa.

Sergio Pérez foi terceiro à frente de Charles Leclerc, que voltou a dar boas indicações. Pierre Gasly , George Russell e Lando Norris foram os homens que se seguiram, com Carlos Sainz e Esteban Ocon a fecharem o top 10.

Lance Stroll colocou o seu Aston Martin na 11ª posição, na frente de Daniel Ricciardo (McLaren). Numa pista que não conhecia, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) foi cauteloso e surge apenas na 13ª posição. Fernando Alonso (Alpine) foi 14º na frente de Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Aston Martin). Três veteranos com um arranque de fim de semana calmo.

Callum Illot (Alfa Romeo Racing) terminou o treino em 17º na frente dos dois Haas e do Williams de Nicholas Latifi. Mick Schumacher (Haas) foi 18º na frente do Williams enquanto Nikita Mazepin (Haas) fechou a tabela de tempos.

A próxima sessão está agendada para às 15:00.