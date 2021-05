GP Portugal F1: Valtteri Bottas faz a pole

Valtteri Bottas foi o mais rápido na Q3 e conquistou a pole para ao GP de Portugal.

No início da Q1 a grande maioria dos carros saiu para a pista, mas apenas os McLaren calçaram médios, no caso de Lando Norris para verificar se os problemas que teve durante o dia na unidade de controlo eletrónico.

Os limites de pista começaram a dar dores de cabeça a Charles Leclerc que viu a sua primeira tentativa ser anulada, ao contrário do seu colega de equipa Carlos Sainz fez melhor com um registo, que não foi batido por Valtteri Bottas e Max Verstappen. Lewis Hamilton na sua primeira tentativa fez o melhor tempo da primeira metade da sessão, mas o tempo foi apagado.

Valtteri Bottas fez o melhor tempo na segunda tentativa, com Lewis Hamilton a ter dificuldade em fazer uma volta limpa, fazendo o quinto tempo. Na zona de eliminação estava Yuki Tsunoda, George Russell, Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin.

Perez teve uma saída de pista na curva quatro, e Fernando Alonso pouco antes tinha feito um pião na curva 10 o que mostrava a dificuldade que o vento estava a colocar.

Verstappen queixava-se de falta de velocidade de ponta o que poderia ser mau sinal para o holandês, enquanto Hamilton era obrigado a sair outra vez para a pista, para garantir o lugar na Q2.

Lando Norris fez o melhor tempo quando faltavam dois minutos para o fim da Q1, garantindo vaga na Q2, à frente de Hamilton que melhorou o seu registo, tal como Valtteri Bottas que acabou por destronar Norris.

A grande surpresa foi a eliminação de Ricciardo que não fez o suficiente para garantir lugar na Q2. A ele juntava-se Lance Stroll, Latifi, Schumacher e Mazepin.

As primeiras voltas lançadas na Q2 deram-nos uma Mercedes muito forte (mesmo com pneus médios), com Lewis Hamilton a ser o primeiro a chegar ao segundo 17, superando Valtteri Bottas e Lando Norris (pneus macios) que fez o terceiro melhor tempo nas primeiras tentativas, à frente de Esteban Ocon, Sergio Pérez no top5, com Max Verstappen a fazer apenas o quinto tempo.

Na zona de despromoção estavam George Russell, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

Os Red Bull mostravam dificuldades com os pneus médios e provavelmente teriam de recorrer aos macios para passarem à Q3 em segurança, mas tal não foi necessário e terminaram a sessão sem necessidade de usar as borrachas mais macias.

Depois de darem nas vistas na Q1, a Ferrari insistia nos médios na Q2 o que complicava a vida dos pilotos da Ferrari que estavam muito perto da zona de despromoção, atrás de Sebastian Vettel que finalmente começa a mostrar o seu valor, lutando por uma vaga na Q3 e ambos os pilotos passaram à Q3.

Eliminados na Q2 ficaram Russell, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda e Raikkonen

A primeira volta lançada de Max Verstappen na Q3 evidenciava algumas dificuldades do carro, com o vento a dificultar a tarefa do neerlandês, que via a sua primeira volta ser apagada, por exceder os limites de pista. Se não fosse isso o #33 poderia ter feito a pole, mas com a volta anulada, Max teve de tentar novamente.

Os Mercedes confirmavam o seu poderio e estavam na frente com Valtteri Bottas na frente das operações nesta fase, depois das primeiras tentativas, seguido de Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Sebastian Vettel.

Os pilotos entraram pela última vez nas boxes para a derradeira troca de pneus. Os carros saíram cedo para permitir uma volta de preparação se tal fosse necessário, uma estratégia que foi muito usada nesta qualificação.

A Mercedes saiu com pneus médios, os únicos a fazerem isso, com o resto da concorrência a usar os esperados macios.

A segunda tentativa de Verstappen não parecia ser a melhor, ficando a 0.3 seg. do tempo dos Mercedes que ainda não tinham feito a segunda tentativa. Também a volta de Lewis Hamilton não era a melhor e não conseguiu fazer a pole nº 100, ficando o primeiro lugar para Valtteri Bottas que conquistou a pole.

Destaques:

A Mercedes, ao contrário do que era esperado, levou a melhor em relação à Red Bull que era considerada favorita para este fim de semana. Os Bull apresentam um chassis que parece mais forte, mas os ares de Portugal não têm sido bons para a equipa austríaca que perdeu terreno para a Mercedes.

É verdade que Max Verstappen chegou a fazer o melhor registo da Q3, mas a volta foi cancelada por ter excedido os limites de pista, o que deixou Verstappen muito frustrado.

Com dois carros na linha da frente, a Mercedes ganha vantagem estratégica para amanhã, com a Red Bull a ter de tentar algo diferente para superar os Flechas de Prata. o que é difícil com a esperada estratégia de uma paragem que deverá ser usada por todos.

Sergio Pérez foi quarto e cumpriu a sua obrigação, Carlos Sainz superou Charles Leclerc e fez quinto. numa excelente prestação do espanhol, tal como Esteban Ocon que conseguiu o sexto posto, um excelente resultado para a Alpine, depois do começo titubeante.

Lando Norris depois de um começo promissor na Q1 e Q2, foi sétimo, o que era esperado, Charles Leclerc foi apenas oitavo, à frente de Pierre Gasly, que não parece ter condições para repetir o bom resultado do ano passado. Sebastian Vettel conseguiu finalmente um lugar na Q3 o que é um passo positivo para o alemão nesta fase.