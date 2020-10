GP Portugal F1: Uma nova pista para a Fórmula 1

Como se sabe a pista de Portimão vai fazer a sua primeira aparição no calendário da Fórmula 1, e desta feita as equipas terão muito mais trabalho a fazer durante os treinos livres, uma vez que “navegam em território desconhecido”. Algumas mais do que outras, uma vez que nem todas as equipas têm a pista nos seus simuladores. Por exemplo, a Williams não tem. Muitas partes da pista de Portimão são rápidas, fluídas e onduladas – tudo o que um piloto de F1 quer de uma pista de corridas – mas ainda há zonas mais lentas, também. Embora existam boas zonas de escapatória, estas são mais pequenas do que os pilotos de Fórmula 1 estão habituados e para além disso são ladeadas por ‘armadilhas’ de gravilha para punir erros maiores, pelo que os pilotos certamente não terão facilidades quando forem demasiado otimistas.