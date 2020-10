GP Portugal F1: Troféu oficial já chegou

Com o regresso da Formula 1 a Portugal, a Heineken, patrocinadora principal do Grande Prémio de Portugal 2020, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, entre os dias 23 e 25 de Outubro, pediu a David Coulthard para conduzir o tão desejado troféu oficial até ao nosso país.

Um regresso simbólico para o lendário piloto, que em 1995 venceu no Estoril, com as cores da Williams-Renault, o primeiro Grande Prémio de Formula 1 da sua carreira.

À chegada a Lisboa, David Coulthard, habituado às grandes pistas internacionais, não teve dúvidas em eleger o típico elétrico da Carris como o meio de transporte ideal para entregar o troféu no SUD Lisboa, onde se celebrou esta segunda-feira o regresso da maior festa do automobilismo mundial, 24 anos depois da última corrida realizada em território nacional, no Autódromo Fernanda Pires da Silva – Circuito do Estoril.