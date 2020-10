GP Portugal F1, Toto Wolff: “92 é quase um número surreal de vitórias”

Toto Wolff estava naturalmente contente com o feito do seu piloto, que entende estar num nível que vai muito para lá da simples rapidez em pista: “92 corridas ganhas! Quem teria pensado nisso quando embarcámos no projeto em 2013? É quase um número surreal de vitórias. É paixão absoluta, energia, e tudo o que Lewis coloca no desporto. O talento e a capacidade destacam-se. Penso que o que tenho visto este ano pela primeira vez com o Lewis é que ele faz dos seus fins de semana rampas de lançamento. Há muita reflexão, muita aprendizagem, compreensão dos pneus para a corrida. Vejam esta corrida: deixou-se estar confortável no início, durante as voltas de abertura, depois apenas ‘explodiu’ e teve um ritmo inacreditável.

Penso que o fez algumas vezes agora que estava a exercer pressão, e a colocar o Valtteri numa posição pior em relação aos pneus. Ele é apenas muito bom nesse aspeto estrategicamente. As voltas de abertura foram muito agradáveis. Foi espantoso ver os McLaren quando estavam a aquecer muito bem os seus pneus por terem arrancado com os macios. Podia ouvir-se o público a gritar quando o Sainz chegou à liderança, por isso penso que é disto que o desporto precisa. Fiquei contente por termos conseguido recuperar o atraso, mas gosto da situação. Foi um bom dia.”, disse Toto Wolff.