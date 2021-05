GP Portugal F1, TL3: duas vezes Mercedes, agora Red Bull: Max Verstappen foi o mais rápido

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP Portugal de F1, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) fez o mesmo no segundo e agora foi a vez de Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B), com os Mercedes logo atrás, Hamilton a 0.236s e Bottas a 0.331s, o que deixa tudo em aberto para uma excelente qualificação.

Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) colocou o seu Red Bull na quarta posição, a 0.351s de Verstappen, o que é bom sinal para a equipa.

Com alguma surpresa, Esteban Ocon colocou o seu Alpine-Renault A521 na quinta posição, ao contrário de Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) que foi apenas 14º a mais de um segundo do seu colega de equipa. O espanhol teve um tempo com pneus.

Seguiram-se os dois Ferrari de Charles Leclerc (Ferrari SF21) em sexto e Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21) em sétimo, com o melhor McLaren, o de Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M). A fechar o top 10, Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) e com alguma surpresa, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41). Já se percebeu, a McLaren vai ter que lutar para ter os dois carros na Q3 e os limites de pista podem bem ser um fator decisivo na qualificação.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02) foi 11º, está a melhorar conforme vai conhecendo melhor a pista, Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) foi apenas 12º na frente de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41). Definitivamente, os Alfa Romeo descobriram qualquer coisa para esta sessão.

boa sessão do jovem Mick Schumacher (Haas-Ferrari VF-21), 15º na frente de Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21), George Russell (Williams-Mercedes FW43B) e Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21). Desta vez, nem Stroll conseguiu ficar mais à frente, mas ficar atrás de um Haas ‘diz’ que há algo muito errado nos Aston Martin . A chefia da equipa diz que foi a mudança das regras propositadamente para os ‘tramar’.

Nicholas Latifi (Williams-Mercedes FW43B) e Nikita Mazepin (Haas-Ferrari VF-21), que voltou a sair de pista, concluíram a lista.