GP Portugal F1, TL2: Fim da primeira meia hora

Terminou a primeira meia hora do treino livre 2, em que as equipas se focaram em rodar muito para dar dados à Pirelli, que deu a todas as equipas pneus de teste. A marca italiana pretende assim entender o comportamento desta nova proposta de pneus, com uma nova construção.

Max Verstappen liderava a tabela, mas os tempos até esse ponto não tinham significado pois foram feitos com pneus diferentes dos que irão ser usados durante o resto do fim de semana. As equipas deverão agora fazer as simulações de corrida e de qualificação. Sebastian Vettel e George Russell foram os primeiros a colocar tempos significativos quando faltavam 60 minutos para o fim da sessão.