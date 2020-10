GP Portugal F1, TL1: Valtteri Bottas foi o mais rápido

Valtteri Bottas foi o mais rápido na primeira sessão de treinos do GP de Portugal. O piloto da Mercedes rodou em 1:18:4 e fez o melhor registo do dia até agora.

A sessão começou com todos os carros a sair de imediato para as voltas de instalação e assim iniciar o trabalho de pista, com algumas equipas a testarem novas partes, mas acima de tudo para os pilotos conhecerem melhor o traçado.

Apesar do novo asfalto, o níveis de aderência eram baixos nas primeiras voltas, com os carros a rodarem no segundo 20, e com muitos a queixarem-se da pista estar muito verde. No final dos primeiros 45 minutos era Lewis Hamilton a liderar, depois de Max Verstappen ter feito um pião logo na primeira meia hora.

Nos segundos 45 minutos as equipas foram acumulando mais voltas, “calçando” os médios. Os tempos foram caindo, sempre com os Mercedes na frente, seguidos do Red Bull de Verstappen e do Ferrari de Charles Leclerc que passou ao maior parte do tempo no top 5. No final os Mercedes ficaram com os melhores tempos, com Bottas a evidenciar-se.

Problemas para Pierre Gasly que teve de regressar às boxes com um problema no seu monolugar, tal como aconteceu a Esteban Ocon nos últimos minutos da sessão.

Segue-se a segunda sessão de treinos as 15h.

Destaque para os repetidos elogios ao AIA e o seu traçado, quer por parte de jornalistas estrangeiros e fãs nas redes sociais.