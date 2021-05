GP Portugal F1: Terceiro top 5 consecutivo para Lando Norris

Lando Norris conseguiu mais uma vez terminar uma corrida nos 5 primeiros classificados. São 3 em 3 corridas e isso tem deixado o jovem piloto entusiasmado, assim como os fãs e equipa.

“Bem, são apenas três [corridas]”, afirmou Norris em declarações ao F1.com. “Mas um trabalho muito bom, por mim, por toda a equipa com as paragens nas boxes e tudo. Foi o melhor que pudemos fazer;[Mercedes e Red Bull] estavam hoje demasiado à nossa frente. Tentámos, e até cheguei a estar à frente de Perez. Se eu tivesse tido o ritmo para lá ficar, teria sido o ideal, mas não o fiz, por isso tive de cuidar da minha própria corrida, gerir as minhas próprias expectativas e saber contra quem estou de facto a correr.”

A corrida foi resumida por Norris como divertida e stressante ao mesmo tempo: “foi muito divertido, a primeira metade… a luta, a corrida foi difícil, mas o que nós gostamos. A segunda metade foi muito mais stressante mantendo o Carlos atrás e gerindo também os pneus médios, por isso uma corrida de duas metades”.