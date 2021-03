GP Portugal F1, Stefano Domenicali: “estamos a trabalhar para ter espectadores”

Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1 mostra-se muito agradado com o regresso da disciplina a Portugal: “Estamos muito entusiasmados por anunciar que a Formula 1 voltará a correr em Portimão, após o enorme sucesso da corrida no ano passado. Queremos agradecer ao Promotor e ao Governo Português pelo árduo trabalho e dedicação para o regresso da prova a Portugal. Estamos confiantes e animados com a temporada de 2021, pois conseguimos demonstrar o ano passado que é possível realizar 17 corridas em segurança e promover juntos dos nossos milhões de seguidores, corridas emocionantes mesmo em momentos difíceis. Esperamos poder receber novamente este ano, espectadores em Portimão de forma segura e estamos a trabalhar com o promotor nos detalhes desse plano”.