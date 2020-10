GP Portugal F1, Sérgio Pérez: “Quando tudo voltar ao normal, vou conhecer o Algarve como deve ser…”

Sérgio Pérez já sabe que vai sair da equipa, mas o seu brio permite-lhe ser 5º do campeonato apesar de duas corridas de fora devido à Covid-19. Três Top 5 nas últimas corridas indiciam mais do mesmo em Portugal e é ele que tem sabido tirar melhor partido do competitivo RP20. Está a ‘cheirar’ o pódio e na luta pelo ‘título’ de melhor dos outros, no campeonato, atrás de Max Verstappen.

Qual é a tua experiência de condução em Portimão?

Sergio Perez: “Conduzi aqui na GP2 em 2009, mas foi há muito tempo, e não me lembro muito do circuito! Por isso, quase parece que vou voltar para uma pista totalmente nova. Vai ser um desafio empolgante para todos nós”.

Será que a falta de experiência em todos na grelha irá nivelar o plantel?

“Penso que sim. Estamos agora no meio de uma série de corridas ‘desconhecidas’. Não tínhamos corrido no Nurburgring durante muito tempo até à última corrida, Portimão é totalmente novo na F1, e temos Imola a chegar. É invulgar ter uma corrida em pistas que não conhecemos bem. Como piloto, gosto dessa sensação. É sempre mais um desafio correr num novo circuito pela primeira vez. Espero que possa ajudar a ‘misturar’ as coisas e a fazer uma corrida emocionante para os adeptos”.

Quais são as tuas experiências de Portugal? É um lugar que gostas de visitar?

“Falo um pouco de português, mas não tenho passado lá muito tempo. Penso que quando o mundo for um pouco mais normal, visitarei e vou conhecer o Algarve como deve ser…”.