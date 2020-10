GP Portugal F1, Sérgio Pérez: ” O primeiro stint foi tremendo”

O GP de Portugalcomeçou da pior forma para Sérgio Pérez, mas o mexicano conseguiu fazer uma recuperação tremenda, que por pouco não dava o quinto lugar.

O piloto da Racing Point comentou as incidências da corrida:

“Foi uma corrida muito movimentada, especialmente depois da primeira volta. Achei que minha corrida estava perdida, tivemos um furo o que piorou a situação. Tivemos que lutar. A partir daí, recuperamos e tivemos um primeiro stint tremendo. Acho que faltou muita informação sobre os pneus macios. Poderíamos ter feito um pouco na afinação para poupar um pouco de borracha no final. Nas últimas voltas “morri”, quando perdi a temperatura [nos pneus] e não consegui segurar o Gasly e o Sainz.”

“Mas ainda assim, quando consideramos onde estávamos depois da primeira volta, ainda é um bom resultado.”

Quanto ao incidente com Verstappen, Pérez acha que deu espaço suficiente ao holandês:

“Acho que lhe dei espaço, mas preciso ver. Foi uma volta muito difícil, pneus frios, estava a chover um pouco. Principalmente os Mercedes, eles estavam com dificuldades com os pneus médios. O Bottas levou o Verstappen para fora na curva dois, tentei do lado de fora, mas provavelmente não havia espaço suficiente. ”