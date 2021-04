GP Portugal F1: Será que Lewis Hamilton faz a pole nº 100?

Depois de se ter tornado no piloto com mais vitórias na F1 em Portimão no ano passado, Lewis Hamilton pode voltar a fazer história no traçado português, tornando-se no primeiro piloto a chegar às 100 poles na F1.

A carreira de Lewis Hamilton tem sido pautada pelo sucesso e por recordes batidos em catadupa. O piloto britânico igualou os sete títulos de Michael Schumacher, ultrapassou as 91 vitórias do Barão Vermelho (atualmente 96), e ultrapassou o número de poles do alemão (68). É também o piloto com mais pontos marcados (3822), com mais pódios (167), com mais voltas dadas na liderança de um GP (5128)… a lista de recordes é grande mas em Portimão poderá atingir uma marca especial.

Se chegar às 100 poles, atinge um número redondo, para alguns impensável de atingir. 100 poles confirmariam o rótulo de “reis das qualificações”.

Portimão poderá passar a ser um local de extrema importância na carreira do piloto britânico, que depois de se assumir como o piloto com mais vitórias de sempre no AIA, poderia chegar a esta bela marca em território nacional. Mas para isso terá de enfrentar um Max Verstappen sedento de vitórias, com um carro rápido.