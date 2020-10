GP Portugal F1, Sebastian Vettel: “Estou a dar o meu melhor, mas as minhas voltas são demasiado lentas”

Sebastian Vettel voltou a ser eliminado na segunda fase da qualificação e vai arrancar para o GP de Portugal de F1 na 15ª posição da grelha. Desde o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em julho, que o alemão não consegue chegar à fase decisiva da qualificação, e desta feita, apesar da melhoria da Ferrari, provada em pista por Charles Leclerc, há uma explicação para o assunto. Vettel fez a Q2 com pneus médios, que são naturalmente mais lentos do que os macios, e não trocou para pneus mais macios, acabando por ser eliminado, mas a explicação é simples. A Ferrari tem dificuldades no composto mais macio da gama da Pirelli, e o objetivo era passar a Q2 com pneus médios. Leclerc conseguiu, mas Vettel, não. Se Vettel tem trocado para macios, provavelmente passaria, mas a estratégia de corrida estava arruinada. Assim, começa mais atrás, mas com a estratégia mais benéfica para a Ferrari:

“Não consegui encontrar o ritmo, tive dificuldade em conseguir que os pneus funcionassem na Q2, bloqueei uma travagem na segunda tentativa, e a volta foi-se. A verdade é que não há nada que eu possa fazer neste momento. Ele está a conduzir noutra liga. Mesmo quando faço uma boa volta, ele ainda é mais rápido. Estou a dar o meu melhor, do meu ponto de vista andei bem, mas depois na comparação as minhas voltas são demasiado lentas”, disse Vettel, que continua pouco à vontade com o equilíbrio do carro, especialmente no que à traseira diz respeito.