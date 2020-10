GP Portugal F1, Sebastian Vettel: “É sempre muito estimulante correr numa nova pista”

Sebastian Vettel chega a 2020 depois de temporadas dececionantes com demasiados erros, mas o que está a mostrar este ano é ainda bem pior. Não se entende com o carro e a motivação também não o deve ajudar muito. É apenas 13º no campeonato, e o melhor resultado que conseguiu foi um sexto lugar na Hungria. Portimão é uma pista em que a Ferrari pode fazer um bocadinho melhor do que tem feito… mas não muito: “Nunca corri em Portimão, por isso não tenho experiência para a avaliar, mas acho é sempre muito estimulante correr numa nova pista. Ao estudar o traçado, vejo que há muitas mudanças de declive e várias curvas cegas que serão difíceis de julgar. Será importante aproveitar ao máximo os treinos livres para apanhar o ‘jeito’ do circuito o mais rapidamente possível”, disse Sebastian Vettel,