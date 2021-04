GP Portugal F1: Sebastian Vettel defendeu George Russell

Se dentro de pista as prestações de Sebastian Vettel não têm sido as melhores, fora de pista o alemão continua com a pertinência habitual. Nas conferências de imprensa de ontem, o alemão defendeu George Russell depois da situação que o incidente em Spa provocou.

Segundo Vettel as pessoas, por um lado querem mais emoção, por outro quando as vêem criticam, pelo que o melhor é ser genuíno:

“As emoções não podem balançar apenas de uma maneira. Não há altos sem baixos ou baixos sem altos. Hoje em dia, tenho de questionar o que é que as pessoas querem? Por um lado, querem emoções e, por outro, se têm emoções, dizem: ´Como podem fazer isso? Como ousaram? Porque é que fizeram isto e porque é que fizeram aquilo?´”

“Penso que o segredo é que não podes agradar a todos, por isso sê apenas tu próprio”, acrescentou Vettel. “Há limites para as ações que fazemos na pista e talvez fora dela, mas penso que não te deves preocupar assim tanto. Mas hoje em dia, toda a gente tem uma opinião e é sobre ela que as pessoas querem escrever e ler para que possamos compreender os antecedentes”.