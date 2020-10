GP Portugal F1, Sebastian Vettel: “Confio na Ferrari…”

Sebastian Vettel conseguiu acabar no top 10 no GP de Portugal, mas ficou muito longe da prestação do seu colega de equipa, Charles Leclerc. O alemão diz que confia na sua equipa e acredita que tem um carro igual ao de Leclerc.

“Tenho que pensar que temos o mesmo carro, confio nas pessoas em meu redor e na garagem”, disse Vettel após a corrida. “Tenho uma coisa que obviamente me diz pelo cronômetro e pelos tempos de volta, e outra é pelos meus sentimentos. Em relação ao que senti, realmente tive dificuldades para conseguir dar boas voltas, ser consistente e sentir a aderência que Charles é capaz de sentir. Então, estou a trabalhar nisso.”

“Não há nada além do trabalho que vai me tirar desta situação”, acrescentou. “Junto com a equipa, vou tentar fazer o máximo e espero que estejamos num lugar melhor na próxima semana. Obviamente o nosso ponto fraco neste momento é o sábado. No domingo temos dificuldades porque estamos sempre no pelotão e é uma corrida muito difícil e muito diferente.”

O chefe da equipa Ferrari, Mattia Binotto, também falou das teorias de conspiração emergentes de que a dupla não está a receber o mesmo equipamento.

“Os carros de Seb e Charles são idênticos, sem dúvida”, disse ele à Sky Italia. “Espero sinceramente que o Sebastian consiga classificar-se melhor em Imola e mostrar mais do que é capaz durante a corrida.”