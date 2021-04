GP portugal f1: Sebastian Vettel ainda não se sente confortável com o carro

Sebastian Vettel ainda tem algum trabalho pela frente para se sentir confortável com o AMR21, nas suas próprias palavras “o carro ainda não faz aquilo que eu quero que faça”. O desconforto provocado por um novo modelo em mãos, junta-se a um outro em Portugal. O alemão não está a conseguir colocar os pneus numa janela ótima de utilização.

Em declarações à Sky Sports após o segundo treino, Vettel afirmou que “não me senti confortável em voltas rápidas, neste momento ainda é difícil juntar tudo. Tentámos muitas coisas mas ainda não conseguimos o melhor resultado. Com todas as coisas que tentámos, tenho a certeza de que haverá algo para amanhã”.

“Penso que ainda podemos trabalhar na afinação e também no estilo de condução. Em turnos longos, é um pouco melhor, tendo mais voltas. Em voltas rápidas, foi difícil colocar os pneus na janela certa”.

Analisando as palavras de Vettel, o problema está em conseguir um bom ritmo para a qualificação de amanhã, onde é preciso colocar temperatura nos pneus num curto espaço de tempo para conseguir uma volta limpa que o coloque numa boa posição da grelha para a corrida de Domingo.