GP Portugal F1, Sebastian Vettel: “Ainda estou a aprender sobre o carro”

Sebastian Vettel teve ontem a sua melhor prestação em qualificação desde que está na Aston Martin Cognizant. Qualificou-se em 10º e o piloto alemão sente que está numa posição boa para chegar aos pontos.

“Sinto-me mais feliz depois desta sessão”, disse Vettel. “Estamos a começar dentro dos dez primeiros e vamos estar no meio de uma grande luta pelos pontos.”

Se antes da qualificação, Vettel dizia que ainda “não estava confortável” no monolugar, depois dessa sessão o discurso mudou um pouco: “Ainda há muito trabalho árduo pela frente, mas as coisas estão a começar a funcionar para mim e a tornar-se um pouco mais automático, o que me está a ajudar a concentrar mais na minha condução. Ainda estou a aprender sobre o carro, mas hoje senti-me mais confortável. As condições eram complicadas – apesar do sol – e as rajadas de vento eram bastante imprevisíveis e faziam com que sentisse o carro bastante leve.”