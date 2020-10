GP Portugal F1: Scuderia AlphaTauri passou a noite no circuito

Tal como se esperava na sequência do incêndio no Alpha Tauri AT01, o pessoal da equipa Scuderia AlphaTauri Honda, que está associado ao funcionamento do carro, manteve-se dentro dos limites do circuito durante o período de oito horas que começou às 00:00 de 24 de outubro, onze horas antes da hora programada para o início do terceiro treino livre e três horas antes da hora programada para o início da mesma sessão, às 08:00 de 24 de outubro. Esta foi a primeira das duas exceções individuais permitidas às equipas, neste caso ‘tocou’ à Scuderia AlphaTauri Honda, e não vai ser tomada qualquer medida punitiva, já que existem as tais duas exceções. Quando se ultrapassam é que começam as penalizações, o que não é o caso…