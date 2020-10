GP Portugal F1: Revelada lista de inscritos do Revolution Trophy

A Fórmula 1 está de regresso a Portugal para correr no Autódromo Internacional do Algarve. Para além dos monolugares mais rápidos do planeta, no fim de semana de Grande Prémio, a Sports Prototype Cup Revolution Cup será uma corrida de apoio.

A lista de inscritos já foi divulgada, com destaque para Sir Chris Hoy, o sete vezes medalhado nos Jogos Olímpicos, na vertente de ciclismo. Hoy já participou nas 24h de Le Mans, em 2016, com o Ligier JS P2-Nissan da Algarve Pro Racing, onde vez equipa com Michael Munemann e Andrea Pizzitola.

O CEO da Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, também vai correr, juntamente com Roger Green, no carro #82 da Parkalgar by 360 Racing. Em termos de língua portuguesa, temos o piloto brasileiro Joaquim Penteada, que já correu as 24h de Portimão, e o angolano Arnaldo Van Duhnem.