GP Portugal F1: Red Bull favorita à pole? Nem tanto ao mar nem tanto à terra…

A Fórmula 1 regressa ao Algarve este fim-de-semana para o segundo Grande Prémio de Portugal em apenas seis meses, a ser disputado na fabulosa pista de Portimão. No ano passado, Lewis Hamilton bateu o recorde do maior número de vitórias na história da Fórmula 1 com o seu 92º triunfo, mas este ano, ao que parece, vai ter mais luta.

Claro que tudo depende como cada carro se adequa melhor à pista e o Grande Prémio de Portugal do ano passado, pode ter sido uma corrida de topo, mas dá muito poucas pistas face ao que mudou entre 2020 e 2021 nos carros.

Em 2020 Hamilton capitalizou o ritmo superior do seu Mercedes W11 para assumir a pole – um décimo à frente do companheiro de equipa, Valtteri Bottas, e 0,252s à frente do Max Verstappen, piloto da Red Bull – enquanto que depois de uma partida que o viu cair para terceiro, Hamilton acabou por converter a pole na sua segunda vitória mais confortável da época (depois da Turquia).

Agora, Hamilton também fez a pole no último GP, em Imola, mas o seu chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, não esconde que a Red Bull está um pouco mais rápida na qualificação do que a Mercedes, atualmente, com Wolff a dizer que Verstappen teria feito a pole se não tivesse saído ligeiramente de pista em Tamburello.

Portanto, na forma atual, Verstappen parece favorito para levar o Red Bull à pole em Portimão, enquanto o companheiro de equipa Sergio Perez estará interessado em ver onde é que se coloca em comparação com Verstappen. Seja como for, não é ‘trigo limpo’. Os Mercedes estão muito perto, pelo que se dissermos que em 2021 não haverá tantas poles duma só equipa, não nos devemos enganar, e isso é bom que esteja a acontecer, pois não há muito tempo era só pensar: qual dos Mercedes?

Resumindo, a Red Bull tem finalmente um carro que parece capaz de se ‘misturar’ com a Mercedes aos sábados e domingos.