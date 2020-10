GP Portugal F1: Recorde para Lewis Hamilton?

Mais tarde ou mais cedo vai acontecer, se calhar já em Portugal. Lewis Hamilton igualou o recorde de triunfos de Michael Schumacher com sua 91ª vitória no Grande Prêmio do Eifel, e agora é forte a probabilidade do fazer em Portugal.

Embora seja uma conquista impressionante, igualar o recorde é uma coisa, ser o piloto de maior sucesso da história em termos de vitórias em corridas é outra. Hamilton vai em busca desse prémio a partir desta corrida em Portugal. Até aqui tem estado muito bem nos circuitos que não estavam no calendário original, vencendo em Mugello e em Nurburgring Fará um hat-trick em Portimão?