GP Portugal F1: quem pode lutar pelo pódio

Carlos Sainz foi uma das estrelas da corrida portuguesa do ano passado, usando em proveito próprio o rápido aquecimento dos pneus do seu McLaren MCL35 para chegar à liderança surpresa do Grande Prémio na segunda volta da corrida.

Este ano, está numa nova equipa, a Ferrari, e curiosamente é com a McLaren que se espera poder lutar pelo pódio, caso os ‘segundas linhas’ da Mercedes e Red Bull voltem a falhar.

Tendo em conta os desempenhos de Imola, espera-se que a antiga e nova equipa de Carlos Sainz – McLaren e Ferrari – sejam as principais candidatas ao pódio.

Carlos Sainz terminou a corrida de outubro passado em sexto, enquanto o seu agora companheiro de equipa, Charles Leclerc assegurou um bom quarto posto, pelo que ambos têm perspetivas de bom desempenho em Portugal. Daniel Ricciardo teve uma corrida regular em Portugal no ano passado para a Renault, com o nono lugar, enquanto que Lando Norris, que foi ao pódio em Imola, teve de se contentar com o 13º lugar após um contacto com Lance Stroll na Curva 1.

Agora, com ambas as equipas a parecer ter alguma vantagem sobre os seus rivais do meio do pelotão, atualmente, não se surpreendam ao vê-los partilhar as posições atrás dos pilotos da Red Bull e da Mercedes, e logicamente à procura de qualquer vaga disponível este fim-de-semana. Norris está em excelente forma neste momento, depois de um 4º e um 3º lugar nas duas primeiras corridas de 2021, enquanto Ricciardo espera voltar a pontuar.

Seja como for, Valtteri Bottas e Sergio Pérez precisam de bons resultados, pois já se deixaram atrasar um pouco. O pódio do ano passado foi Lewis Hamilton (1º), Valtteri Bottas (2º), Max Verstappen (3º) mas este ano as coisas podem ser bem diferentes.

É verdade que Sergio Perez no segundo Red Bull e Valtteri Bottas no segundo Mercedes sejam favoritos a um lugar no pódio, este ‘lugar vago’ está mais cobiçado do que nunca nos últimos anos.