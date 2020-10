GP Portugal F1: Qualificação adiada meia hora

A qualificação para o GP de Portugal foi adiada meia hora. Em causa está a inspeção às grades da drenagem do circuito que ladeiam o traçado da pista de Portimão.

No treino livre 3, Sebastien Vettel foi mais largo na curva 14 e uma dessas grades levantou, obrigando a mostragem de bandeiras vermelhas, danificando o fundo plano do Ferrari. Todas as grades têm de ser inspecionadas e isso levou ao adiamento da qualificação em meia hora, começando às 14:30.

In case you missed FP3…



This bit of drain damage caused problems on the exit of Turn 14#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/GIaskIS3pZ