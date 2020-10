GP Portugal F1, Q&A com Lance Stroll: “Vai ser uma corrida emocionante de ver na televisão”.

Os ‘azares’, leia-se acidentes, nas duas primeiras e a ausência, nas última corrida atiraram Lance Stroll quase para a cauda do 2º pelotão. É apenas 9º no campeonato, foi ao pódio em Monza mas depois disso não terminou uma única corrida. Tem alternado resultados brilhantes com corridas mais ‘apagadas’. Não está a ‘encher o olho’, mas cumpre. Está motivado pelo regresso, depois da Covid-19 o ter afetado, e apesar de Nico Hulkenberg estar de prevenção, espera-se que corrida no AIA

Poucos pilotos têm experiência recente em Portimão, esperas que o plantel esteja mais nivelado?

Lance Stroll: “Talvez! Somos todos profissionais e, como todas as equipas, vamos entrar tendo feito o máximo trabalho de casa que pudemos. Na sexta-feira, nos treinos livres, vai ser sobre a rapidez com que nos atualizamos e aprendemos. Suspeito que, quando formos para a qualificação serão raros os que já tiverem maximizado tudo”.

Já guiaste em Portimão na tua carreira nos monolugares juniores. Quais foram as tuas impressões sobre o circuito?

“Corri aqui na Fórmula 3 europeia e lembro-me que houve muitas mudanças de elevação. Também me lembro do asfalto bastante irregular, mas agora a pista foi repavimentada antes do Grande Prémio. Independentemente disso, as partes rápidas e a elevação vão realmente testar os pilotos e penso que vai ser uma corrida emocionante de ver na televisão”.

Considerando a falta de conhecimento, quão importante é um fim-de-semana limpo?

“É tudo tão competitivo na Fórmula 1 que é sempre necessário ter um fim-de-semana limpo, mesmo num circuito mais familiar, por isso acho que aqui não será diferente. Só precisamos de nos concentrar no nosso programa, trabalhar através dele, e tirar tudo do carro ao longo do fim-de-semana. Estou entusiasmado por ir fazê-lo”!