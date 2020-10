GP Portugal F1, Q3: 97ª pole position de Lewis Hamilton

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) pode ter passado todas as sessões, a maioria das voltas na frente mas quando verdadeiramente interessa, na qualificação para a corrida Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) mostra mais uma vez porque já já campeão seis vezes e porque tem o recorde de pole positions. Em Portimão fez a nona pole do ano, a 97ª da sua carreira na F1.

Grande Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) médios, mas não chegou pois ficou a 0.102s, sendo batido já depois do cronómetro regressivo chegar a zero.

Max Verstappen (Red Bull RB16/Honda) 0.353s ainda esteve na frente de Hamilton, nos derradeiros momentos da sessão, em segundo, mas o inglês fez a pole e isso manteve Verstappen em terceiro.

Charles Leclerc (Ferrari SF1000) foi quarto a 0.438s, mostrando boas melhorias para a Ferrari.

Sergio Perez (Racing Point RP20/Mercedes) foi quinto na frente de Alexander Albon (Red Bull RB16/Honda), com Carlos Sainz (McLaren MCL35/Renault), Lando Norris (McLaren, Pierre Gasly (AlphaTauri AT01/Honda) e Daniel Ricciardo (Renault R.S.20) a fehcarem o top 10 com este último a nem sequer realizar qualquer registo na Q3 devido a problemas com a asa traseira do seu Renault.

Na Q2, o despiste de Daniel Ricciardo (Renault R.S.20) manteve-o na 10º posição pois as bandeiras amarelas decorrentes do acidente impediam qualquer outro piloto de melhor o seu registo, a não ser que já tivessem passado pelo acidente e isso não sucedeu.

Assim sendo, os eliminados da Q2 foram 11 – Esteban Ocon (Renault R.S.20), 12 – Lance Stroll (Racing Point RP20/Mercedes), 13 – Daniil Kvyat (AlphaTauri AT01/Honda), 14 – Sebastian Vettel (Ferrari SF1000) e 15 – George Russell (Williams FW43/Mercedes).

Q1: Dois Alfa Romeo e Haas de fora

George Russell (Williams) colocou o seu Williams na segunda fase da qualificação, numa sessão em que os dois Alfa Romeo de Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, os dois Haas, de Romain Grosjean e Kevin Magnussen, e o Williams de Nicholas Latifi foram eliminados.

O mais rápido em pista foi nesta fase Lewis Hamilton (Mercedes), que bateu Max Verstappen (Red Bull) por 0.051s com Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro.